Dongfeng отозвал в России почти 13 тысяч грузовиков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Китайский автопроизводитель Dongfeng отзывает в России 12,9 тысячи грузовиков DFH4180 (GX), из которых 9,3 тысячи реализованны в 2023-2025 годах и 3,6 тысячи еще не реализованны, для устранения нарушений, выявленных ранее Росстандартом по результатам внеплановых проверок, сообщил Росстандарт.

"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке", - говорится в сообщении.

"Отзыву подлежат 9 308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 3606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных",- уточняет ведомство.

Росстандарте объяснили, что указанные транспортные средства не соответствуют правилам ООН , касающимся допустимого уровня звука, издаваемого транспортным средством. Помимо этого, в них отсутствует освещение условного обозначения органа управления вентилятора системы обогрева и/или кондиционирования воздуха, а также свет, испускаемый контрольным сигналом обогрева и обдува ветрового стекла, имеет цвет, отличный от регламентируемого.