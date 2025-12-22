https://ria.ru/20251222/dongfeng-2063904151.html
Dongfeng отозвал в России почти 13 тысяч грузовиков
Dongfeng отозвал в России почти 13 тысяч грузовиков - РИА Новости, 22.12.2025
Dongfeng отозвал в России почти 13 тысяч грузовиков
Китайский автопроизводитель Dongfeng отзывает в России 12,9 тысячи грузовиков DFH4180 (GX), из которых 9,3 тысячи реализованны в 2023-2025 годах и 3,6 тысячи... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:26:00+03:00
2025-12-22T17:26:00+03:00
2025-12-22T17:26:00+03:00
авто
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
оон
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d677493bb86f34856c33ae7fe749038e.jpg
https://ria.ru/20250730/gruzovik-2032307386.html
https://ria.ru/20250730/gruzoviki-2032406954.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769294_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_115e1a9580047acd4d214fa4baaad99c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), оон, китай
Авто, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ООН, Китай
Dongfeng отозвал в России почти 13 тысяч грузовиков
Росстандарт: Dongfeng отозвал в России 12,9 тысячи грузовиков DFH4180 (GX)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Китайский автопроизводитель Dongfeng отзывает в России 12,9 тысячи грузовиков DFH4180 (GX), из которых 9,3 тысячи реализованны в 2023-2025 годах и 3,6 тысячи еще не реализованны, для устранения нарушений, выявленных ранее Росстандартом по результатам внеплановых проверок, сообщил
Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с ранее выданным предписанием и представленной ООО "Дунфэн Мотор Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Dongfeng на российском рынке", - говорится в сообщении.
"Отзыву подлежат 9 308 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 3606 транспортных средств Dongfeng DFH4180 (GX), еще не реализованных",- уточняет ведомство.
В Росстандарте
объяснили, что указанные транспортные средства не соответствуют правилам ООН
, касающимся допустимого уровня звука, издаваемого транспортным средством. Помимо этого, в них отсутствует освещение условного обозначения органа управления вентилятора системы обогрева и/или кондиционирования воздуха, а также свет, испускаемый контрольным сигналом обогрева и обдува ветрового стекла, имеет цвет, отличный от регламентируемого.
На всех транспортных средствах, попадающих под отзыв, будут изменены параметры конфигурации двигателя путем обновления программного обеспечения, и, при необходимости, замена глушителя. Также будет полностью заменена панель управления.