В Донецке возбудили дело против мошенников, обманывавших участников СВО - РИА Новости, 22.12.2025
10:37 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/donetsk-2063772243.html
В Донецке возбудили дело против мошенников, обманывавших участников СВО
В Донецке возбудили дело против мошенников, обманывавших участников СВО - РИА Новости, 22.12.2025
В Донецке возбудили дело против мошенников, обманывавших участников СВО
Уголовное дело возбуждено в Донецке против сотрудников юридической фирмы, обманывавших участников СВО и членов их семей, общий ущерб превысил миллион рублей,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:37:00+03:00
2025-12-22T10:37:00+03:00
происшествия
донецк
россия
донецкая народная республика
донецк
россия
донецкая народная республика
В Донецке возбудили дело против мошенников, обманывавших участников СВО

В Донецке завели дело против лжеюристов, обманувших участников СВО

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Донецке против сотрудников юридической фирмы, обманывавших участников СВО и членов их семей, общий ущерб превысил миллион рублей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокуратура Ворошиловского района города Донецка по обращениям местных жителей провела проверку филиалов юридической компании, расположенных на территории города Донецка, сотрудники которых совершили хищение денежных средств граждан путем обмана. Установлено, что в период с мая 2024 года по октябрь 2025 года работниками юридической компании разработан преступный план по хищению денежных средств у неопределенного круга граждан", - сказали в прокуратуре.
План заключался в создании юридической организации с последующим привлечением от граждан денежных средств под предлогом заключения гражданско-правовых договоров на оказание юридических услуг, которые фактически не планировалось оказывать. Граждан убеждали, что после заключения договора и его оплаты проблемы граждан будут обязательно решены.
"Однако после получения денежных средств лжеюристы имитировали факт оказания услуг, меняли адрес нахождения организации и ее учредителей и название предприятия с целью ухода от уголовной и гражданско-правовой ответственности", - отметили в прокуратуре.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный отдел по Ворошиловскому району Донецка СУСК России по ДНР, по результатам их рассмотрения возбуждено три уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
"На сегодняшний день установлено 9 фактов мошенничества, общий ущерб от которых составил более 1 млн рублей. Потерпевшими по данным уголовным делам, в том числе, признаны участники СВО, члены их семей и социально незащищенные граждане. Установлены участники преступной группы, в отношении них избраны меры пресечения, следствием устанавливаются все эпизоды преступлений", - уточнили в прокуратуре.
