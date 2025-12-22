Голикова рассказала о программах "Активного долголетия"

https://ria.ru/20251222/dolgoletie-2063887499.html
Почти 42% россиян старшего возраста будут вовлечены в программы "Активного долголетия" к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 42% россиян старшего возраста будут вовлечены в программы "Активного долголетия" к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2030 году мы планируем, что в программы "Активного долголетия" будут вовлечены 42% граждан старшего поколения", - сказала Голикова на совещании правительства России.
По ее словам, программы "Активного долголетия" приняты во всех регионах, и более 14,6 миллиона россиян пожилого возраста вовлечены в них .