Голикова рассказала о программах "Активного долголетия" - 22.12.2025
16:28 22.12.2025
Голикова рассказала о программах "Активного долголетия"
Почти 42% россиян старшего возраста будут вовлечены в программы "Активного долголетия" к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Автобус с символикой проекта "Активное долголетие". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 42% россиян старшего возраста будут вовлечены в программы "Активного долголетия" к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2030 году мы планируем, что в программы "Активного долголетия" будут вовлечены 42% граждан старшего поколения", - сказала Голикова на совещании правительства России.
По ее словам, программы "Активного долголетия" приняты во всех регионах, и более 14,6 миллиона россиян пожилого возраста вовлечены в них .
Общество Россия Татьяна Голикова
 
 
