Голикова рассказала о программах "Активного долголетия"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти 42% россиян старшего возраста будут вовлечены в программы "Активного долголетия" к 2030 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К 2030 году мы планируем, что в программы "Активного долголетия" будут вовлечены 42% граждан старшего поколения", - сказала Голикова на совещании правительства России.