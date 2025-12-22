Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

"Уничтожены (подразделениями группировки войск "Днепр" - ред.) до 25 украинских военнослужащих, танк, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада материальных средств и горючего", - говорится в сообщении ведомства.