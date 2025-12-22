https://ria.ru/20251222/dnepr-2063815247.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 25 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 22.12.2025
