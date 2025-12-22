https://ria.ru/20251222/dmitriev-2063787700.html
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США - РИА Новости, 22.12.2025
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину об... РИА Новости, 22.12.2025
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
Песков: Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в Майами