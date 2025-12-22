Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
22.12.2025
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США - РИА Новости, 22.12.2025
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину об... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:28:00+03:00
2025-12-22T11:28:00+03:00
россия
москва
майами
дмитрий песков
кирилл дмитриев
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
москва
майами
Россия, Москва, Майами, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Песков рассказал, когда Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в США

Песков: Дмитриев доложит Путину об итогах переговоров в Майами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, он в Москву должен прилететь, но ему еще надо добраться, путь не близкий. Когда прилетит, он доложит президенту", - сказал Песков журналистам.
Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Дмитриев вылетел из Майами
06:27
 
Россия Москва Майами Дмитрий Песков Кирилл Дмитриев Владимир Путин Мирный план США по Украине
 
 
