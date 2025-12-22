Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев намекнул на возможную встречу России и США в Москве
04:50 22.12.2025 (обновлено: 09:23 22.12.2025)
Дмитриев намекнул на возможную встречу России и США в Москве
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече РФ и США... РИА Новости, 22.12.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече РФ и США в Москве после переговоров в Майами.
Пост Кирилла Дмитриева в соцсети X
Пост Кирилла Дмитриева в соцсети X - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Kirill Dmitriev/X
Пост Кирилла Дмитриева в соцсети X
На странице в соцсети Х Дмитриев выложил селфи на фоне заката в Майами. На фото он одет в белую футболку с российским гербом, надписью Next time in Moscow ("В следующий раз - в Москве") и изображением подписи президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи на Аляске Путин пригласил президента США Дональда Трампа приехать на переговоры в Москву этой же фразой на английском языке.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными
02:10
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал Дмитриев в комментарии к посту.
Дмитриев 21 декабря продолжил переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
03:24
 
