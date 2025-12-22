Дмитриев намекнул на возможную встречу России и США в Москве

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев намекнул о возможной встрече РФ и США в Москве после переговоров в Майами.
На странице в соцсети Х Дмитриев выложил селфи на фоне заката в Майами. На фото он одет в белую футболку с российским гербом, надписью Next time in Moscow ("В следующий раз - в Москве") и изображением подписи президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи на Аляске Путин пригласил президента США Дональда Трампа приехать на переговоры в Москву этой же фразой на английском языке.
"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва", - написал Дмитриев в комментарии к посту.
Дмитриев 21 декабря продолжил переговоры по украинскому урегулированию со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.