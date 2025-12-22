Рейтинг@Mail.ru
12:43 22.12.2025
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет

© РИА НовостиСиловики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки
© РИА Новости
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" положил часть полученной от генерального директора подрядной организации взятки на свой банковский счет, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
Ранее ФСБ сообщала, что директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил в кафе в "Москва-Сити" взятку за заключение государственного контракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. По данным СК, сумма взятки составила 2 миллиона рублей.
"В последующем сотрудник государственной компании положил часть полученных средств на свой банковский счет", - рассказал оперативник ФСБ России.
Суд арестовал главу департамента маркетинга КАВКАЗ.РФ
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
