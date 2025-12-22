https://ria.ru/20251222/direktor-2063809920.html
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет - РИА Новости, 22.12.2025
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет
Директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" положил часть полученной от генерального директора подрядной организации взятки на свой банковский счет, сообщил РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:43:00+03:00
2025-12-22T12:43:00+03:00
2025-12-22T12:43:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063805478_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_00f30a119b1143bf3dc73cc736ed63f6.jpg
https://ria.ru/20251222/arest-2063809726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063805478_0:25:889:692_1920x0_80_0_0_1047ce21600ed19899df204f63d56a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет
ФСБ: директор департамента маркетинга «Кавказ.РФ» положил часть взятки на счет