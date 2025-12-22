СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ

"Фигурант предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере двух миллионов рублей. Подрядчик согласился на незаконное предложение, после чего между АО "КАВКАЗ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком", - сказала она.