СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взятку в два миллиона рублей получил директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" за содействие при заключении госконтракта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" и представителя подрядной организации. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - сказала она.
По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил данные о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.
"Фигурант предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере двух миллионов рублей. Подрядчик согласился на незаконное предложение, после чего между АО "КАВКАЗ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком", - сказала она.
Подчеркивается, что в октябре гендиректор фирмы-подрядчика, согласно договоренности, передал взятку в особо крупном размере за содействие при заключении госконтракта.
