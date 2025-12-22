Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 22.12.2025 (обновлено: 12:28 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/direktor-2063795864.html
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 22.12.2025
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
Взятку в два миллиона рублей получил директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" за содействие при заключении госконтракта, сообщила РИА Новости официальный РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:51:00+03:00
2025-12-22T12:28:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063805478_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_00f30a119b1143bf3dc73cc736ed63f6.jpg
https://ria.ru/20251215/vzyatka-2062034775.html
https://ria.ru/20251209/sk-2060945877.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063805478_0:25:889:692_1920x0_80_0_0_1047ce21600ed19899df204f63d56a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ

Петренко: топ-менеджер КАВКАЗ.РФ подозревается во взятке в 2 млн рублей

© РИА НовостиСиловики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Взятку в два миллиона рублей получил директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" за содействие при заключении госконтракта, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Расследуется уголовное дело в отношении сотрудника акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" и представителя подрядной организации. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - сказала она.
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
15 декабря, 07:08
По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" получил данные о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.
"Фигурант предложил генеральному директору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере двух миллионов рублей. Подрядчик согласился на незаконное предложение, после чего между АО "КАВКАЗ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком", - сказала она.
Подчеркивается, что в октябре гендиректор фирмы-подрядчика, согласно договоренности, передал взятку в особо крупном размере за содействие при заключении госконтракта.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ФСБ РФ фигуранты задержаны. С ними проведены следственные действия, и судом избрана мера пресечения", - добавила Петренко.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
9 декабря, 19:35
 
ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала