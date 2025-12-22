https://ria.ru/20251222/dinamo-2063856925.html
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо"
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости не стал опровергать возможность возвращения в руководство столичного... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T15:06:00+03:00
2025-12-22T15:06:00+03:00
2025-12-22T15:12:00+03:00
футбол
спорт
валерий газзаев
ролан гусев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119827_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_b92f646af68cad936b33c24a6f6d48e6.jpg
https://ria.ru/20251222/pravila-2063851760.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119827_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e91ba5189a5ef5ca016de530a6e482c6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, валерий газзаев, ролан гусев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Газзаев, Ролан Гусев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо"
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в руководство "Динамо"