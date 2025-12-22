Рейтинг@Mail.ru
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Футбол
 
15:06 22.12.2025 (обновлено: 15:12 22.12.2025)
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо"
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости не стал опровергать возможность возвращения в руководство столичного... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
футбол
спорт
валерий газзаев
ролан гусев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
спорт, валерий газзаев, ролан гусев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Валерий Газзаев, Ролан Гусев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в "Динамо"

Газзаев не стал опровергать возможность возвращения в руководство "Динамо"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Газзаев в разговоре с РИА Новости не стал опровергать возможность возвращения в руководство столичного футбольного клуба.
Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил о том, что 71-летний Газзаев может вернуться в "Динамо" на один из руководящих постов.
"Самую точную информацию даст руководство московского "Динамо", - сказал Газзаев, комментируя появившуюся информацию.
"Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в таблице Российской премьер-лиги, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком". В ноябре после ухода Валерия Карпина исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев.
ФутболСпортВалерий ГаззаевРолан ГусевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
