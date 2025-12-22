Рейтинг@Mail.ru
Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 22.12.2025 (обновлено: 10:29 22.12.2025)
Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ
Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ - РИА Новости, 22.12.2025
Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ
Командование ВСУ не собиралось выводить окруженных военных из Димитрова, рассказал пленный военнослужащий Виталий Набережный. РИА Новости, 22.12.2025
Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ

Пленный Набережный: ВСУ не собирались выводить окруженных солдат из Димитрова

Украинские военные сдаются в плен ВС России в Димитрове. Кадр из видео
Украинские военные сдаются в плен ВС России в Димитрове. Кадр из видео
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Командование ВСУ не собиралось выводить окруженных военных из Димитрова, рассказал пленный военнослужащий Виталий Набережный.
"Я принял решение, когда посмотрел, что нас уже окружили, ребята уже ходят всех сторон, принял решение сдаться. Нет смысла. Наши ничего не делали. Подождите, ждите. Приказ не давали. Мы просили, мы выйдем сами. Был туман, мы просили. В туман мы выйдем сами. Нет, надо, чтобы вас "птичка" вела. Надо отчитаться нам, чтобы "птичка" вас вывела", — заявил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ВС России сбрасывают листовки в Димитрове с призывом военным ВСУ сдаться
20 декабря, 03:49
Пленный уточнил, что при приближении российских бойцов начал стрелять по деревьям. Они подошли и предложили Набережному с сослуживцами сдаться в плен, те приняли предложение.

Димитров составляет единую агломерацию с Красноармейском, который освободили в начале декабря. На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что войска полностью окружили город и взяли под контроль уже 50 процентов территории.

Набережный добавил, что оказался в ВСУ обманом. Также он пожаловался на скромное снабжение — из медикаментов у него был только парацетамол, а для питания военным сбрасывали банку тушенки на двоих на несколько дней.
