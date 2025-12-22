Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ

«

"Я принял решение, когда посмотрел, что нас уже окружили, ребята уже ходят всех сторон, принял решение сдаться. Нет смысла. Наши ничего не делали. Подождите, ждите. Приказ не давали. Мы просили, мы выйдем сами. Был туман, мы просили. В туман мы выйдем сами. Нет, надо, чтобы вас " птичка " вела. Надо отчитаться нам, чтобы "птичка" вас вывела", — заявил он.