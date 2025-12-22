Командиры не разрешают военным выходить из Димитрова, рассказал пленный ВСУ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Командование ВСУ не собиралось выводить окруженных военных из Димитрова, рассказал пленный военнослужащий Виталий Набережный.
«
"Я принял решение, когда посмотрел, что нас уже окружили, ребята уже ходят всех сторон, принял решение сдаться. Нет смысла. Наши ничего не делали. Подождите, ждите. Приказ не давали. Мы просили, мы выйдем сами. Был туман, мы просили. В туман мы выйдем сами. Нет, надо, чтобы вас "птичка" вела. Надо отчитаться нам, чтобы "птичка" вас вывела", — заявил он.
Пленный уточнил, что при приближении российских бойцов начал стрелять по деревьям. Они подошли и предложили Набережному с сослуживцами сдаться в плен, те приняли предложение.
Димитров составляет единую агломерацию с Красноармейском, который освободили в начале декабря. На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что войска полностью окружили город и взяли под контроль уже 50 процентов территории.
Набережный добавил, что оказался в ВСУ обманом. Также он пожаловался на скромное снабжение — из медикаментов у него был только парацетамол, а для питания военным сбрасывали банку тушенки на двоих на несколько дней.
