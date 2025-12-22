https://ria.ru/20251222/desyatkov-2063784225.html
Десятков: новый участок МСД позволит улучшить транспортную доступность
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Дополнительный участок Московского скоростного диаметра (МСД) улучшит транспортную доступность пяти районов на юге столицы, сообщил глава городского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
По его словам, сейчас работы идут на всех участках дополнительного маршрута МСД от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Завершить работы планируют в 2026 году.
"С вводом этого участка МСД повысится эффективность диаметра на юге столицы, а также улучшится транспортная доступность сразу пяти районов Москвы – Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Орехова-Борисова Северного", - приводит слова Десяткова пресс-служба департамента.
Реализация проекта позволит завершить формирование юго-восточного участка скоростного диаметра, добавляется в пресс-релизе.