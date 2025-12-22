https://ria.ru/20251222/delo-2063840746.html
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
Уголовное дело возбудили в Кировской области после гибели мальчика, который катался на привязанном к автомобилю тюбинге, под колесами другой машины, сообщает... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:17:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кировской области после гибели мальчика, который катался на привязанном к автомобилю тюбинге, под колесами другой машины, сообщает МВД региона.
Ранее сообщалось, что 21 декабря в Кикнурском районе на автодороге "Кикнур – Шапта" водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля "Лада Гранта" катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю. В результате происшествия ребенок погиб.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено проведение экспертиз", - говорится в сообщении.