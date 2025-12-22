В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кировской области после гибели мальчика, который катался на привязанном к автомобилю тюбинге, под колесами другой машины, сообщает МВД региона.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Кикнурском районе на автодороге "Кикнур – Шапта" водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля "Лада Гранта" катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю. В результате происшествия ребенок погиб.