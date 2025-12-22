Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 22.12.2025 (обновлено: 14:26 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/delo-2063840746.html
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге - РИА Новости, 22.12.2025
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге
Уголовное дело возбудили в Кировской области после гибели мальчика, который катался на привязанном к автомобилю тюбинге, под колесами другой машины, сообщает... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:17:00+03:00
2025-12-22T14:26:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063843248_13:0:781:432_1920x0_80_0_0_c150a0144e6d283f6ac038ef35a36dc5.jpg
https://ria.ru/20251113/prigovor-2054820701.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063843248_158:0:734:432_1920x0_80_0_0_4e4c0ee549d3c0ac7bba5307c9d25960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, россия, мвд
Происшествия, Кировская область, Россия, МВД
В Кировской области возбудили дело после гибели ребенка на тюбинге

В Кировской области завели дело после гибели катавшегося на тюбинге мальчика

© Фото : Полиция Кировской области/TelegramМесто происшествия, где водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля "Лада Гранта" катал на тюбинге
Место происшествия, где водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля Лада Гранта катал на тюбинге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Полиция Кировской области/Telegram
Место происшествия, где водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля "Лада Гранта" катал на тюбинге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кировской области после гибели мальчика, который катался на привязанном к автомобилю тюбинге, под колесами другой машины, сообщает МВД региона.
Ранее сообщалось, что 21 декабря в Кикнурском районе на автодороге "Кикнур – Шапта" водитель автомобиля Lifan наехал на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля "Лада Гранта" катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю. В результате происшествия ребенок погиб.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначено проведение экспертиз", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Урале вынесли приговор тренеру за гибель ребенка в бассейне
13 ноября, 17:22
 
ПроисшествияКировская областьРоссияМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала