Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дело об убийстве военного - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 22.12.2025 (обновлено: 10:01 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/delo-2063754451.html
В Москве возбудили дело об убийстве военного
В Москве возбудили дело об убийстве военного - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве возбудили дело об убийстве военного
В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:58:00+03:00
2025-12-22T10:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063747910_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_cd62df0b73535fa0cb0622e6af35ae44.jpg
https://ria.ru/20250826/moskva-2037652721.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063747910_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_33ccdd60382edf10e9b2cb689bc7f0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело об убийстве военного

СК возбудил дело об убийстве военного в Москве

© Фото : соцсетиАвтомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в СК РФ сообщали РИА Новости, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, был поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело.
"В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего", - рассказала Петренко.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
26 августа, 13:47
 
ПроисшествияМоскваРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала