https://ria.ru/20251222/delo-2063754451.html
В Москве возбудили дело об убийстве военного
В Москве возбудили дело об убийстве военного - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве возбудили дело об убийстве военного
В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:58:00+03:00
2025-12-22T09:58:00+03:00
2025-12-22T10:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063747910_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_cd62df0b73535fa0cb0622e6af35ae44.jpg
https://ria.ru/20250826/moskva-2037652721.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063747910_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_33ccdd60382edf10e9b2cb689bc7f0d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело об убийстве военного
СК возбудил дело об убийстве военного в Москве