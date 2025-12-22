Рейтинг@Mail.ru
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии - РИА Новости, 22.12.2025
14:16 22.12.2025
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии - РИА Новости, 22.12.2025
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии, в связи с чем вызовет американского посла... РИА Новости, 22.12.2025
в мире, гренландия, сша, дания, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, США, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение США сделать Гренландию своей частью. Расмуссен заявил, что назначение Вашингтоном спецпосланника говорит о том, что интерес США к острову сохраняется.
"Я крайне возмущен новостью о том, что... был назначен спецпосланник, и я особенно возмущен и нахожу абсолютно неприемлемым то, как спецпосланник сейчас высказывается... Поэтому после обсуждения с нашими гренландскими коллегами я также решил вызвать американского посла для беседы в МИД", - заявил Расмуссен в интервью телерадиокомпании DR.
Он заявил, что намерен поговорить на две темы: во-первых, обратить внимание посла на то, что Гренландия сама решает, хочет ли она быть частью королевства, а во-вторых, потребовать объяснений.
Министр подчеркнул, что считает текущее развитие событий эскалацией, добавив, что с ним уже связались его европейские коллеги. Он отметил, что они также возмущены.
"От имени королевства должен заявить, что это заявление нового посланника абсолютно неприемлемо", - повторил Расмуссен, отметив, что это будет уже третий вызов американского посла за прошедший год.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
