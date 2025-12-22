Датский депутат призвал пересмотреть соглашение о военных базах США

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Член датского парламента Пелле Драгстед Член датского парламента Пелле Драгстед призвал власти страны пересмотреть соглашение с Вашингтоном, позволяющее США размещать военные базы в Дании, на фоне назначения Соединёнными Штатами спецпосланника по Гренландии.

"Необходимо ускорить темпы снижения нашей зависимости от США... Я призываю правительство пересмотреть вопрос о том, стоит ли сейчас предоставлять американским войскам свободный доступ к датской территории", - заявил Драгстед в интервью датскому телеканалу TV2.

Он отметил, что Дания, например, могла бы прекратить все закупки американской военной техники. По его словам, Копенгагену важно в краткосрочной перспективе чётко и ясно заявить о неприятии новых угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Парламент Дании в июне одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на ее территорию.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.