23:05 22.12.2025
Датский депутат призвал пересмотреть соглашение о военных базах США
Датский депутат призвал пересмотреть соглашение о военных базах США
в мире
дания
сша
гренландия
в мире, дания, сша, гренландия
В мире, Дания, США, Гренландия
Центр города Копенгаген
Центр города Копенгаген
Центр города Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Член датского парламента Пелле Драгстед призвал власти страны пересмотреть соглашение с Вашингтоном, позволяющее США размещать военные базы в Дании, на фоне назначения Соединёнными Штатами спецпосланника по Гренландии.
Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Премьеры Дании и Гренландии предостерегли США от захвата острова
"Необходимо ускорить темпы снижения нашей зависимости от США... Я призываю правительство пересмотреть вопрос о том, стоит ли сейчас предоставлять американским войскам свободный доступ к датской территории", - заявил Драгстед в интервью датскому телеканалу TV2.
Он отметил, что Дания, например, могла бы прекратить все закупки американской военной техники. По его словам, Копенгагену важно в краткосрочной перспективе чётко и ясно заявить о неприятии новых угроз со стороны президента США Дональда Трампа.
Парламент Дании в июне одобрил соглашение, позволяющее США размещать военные базы в стране и предоставляющее доступ американской стороне к трем датским военным базам. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял в интервью РИА Новости, что США по оборонному соглашению с Данией смогут размещать свою военную инфраструктуру вблизи границ России, при этом Дания не имеет контроля над тем, какое вооружение будет завозиться на ее территорию.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии
В миреДанияСШАГренландия
 
 
