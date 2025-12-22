Рейтинг@Mail.ru
Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/danija-2063804262.html
Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии
Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии - РИА Новости, 22.12.2025
Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии
Назначение президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии говорит о том, что интерес США к острову сохраняется, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:23:00+03:00
2025-12-22T12:23:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008090796_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_3232ffb7df87e16f3d5be5514ca2441c.jpg
https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011124621.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008090796_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f0ae00195561549bf3fd63627d91d4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен
Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

Глава МИД Дании Расмуссен: интерес США к Гренландии сохраняется

© Getty Images / Leon NealНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Getty Images / Leon Neal
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Назначение президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии говорит о том, что интерес США к острову сохраняется, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение США сделать Гренландию своей частью.
«

"Это назначение свидетельствует о том, что интерес США к Гренландии сохраняется. Однако мы подчеркиваем, что все - в том числе США - должны проявлять уважение к территориальной целостности королевства", - заявил министр в комментарии телерадиокомпании DR.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Дании назвали единственную угрозу для Гренландии
14 апреля, 12:20
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала