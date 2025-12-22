Дания прокомментировала назначение Трампом спецпосланника по Гренландии

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Назначение президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии говорит о том, что интерес США к острову сохраняется, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее Лэндри подтвердил намерение США сделать Гренландию своей частью.
«
"Это назначение свидетельствует о том, что интерес США к Гренландии сохраняется. Однако мы подчеркиваем, что все - в том числе США - должны проявлять уважение к территориальной целостности королевства", - заявил министр в комментарии телерадиокомпании DR.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
