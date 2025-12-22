Администрация Трампа отметила Рождество стримом на YouTube

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа решила отметить наступающее католическое Рождество стримом на YouTube, в котором перечисляются ее достижения под расслабляющую музыку.
Ранее официальный YouTube-канал Белого дома запустил стрим, в котором мультяшная версия американского лидера, одетая в рождественский свитер, сидит у елки и читает книгу, пока за окном идет снег.
Одновременно с этим, слева от окна проматывается список действий администрации за год. На фоне играет рождественская лоу-фай музыка, предназначенная для фонового прослушивания.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово празднуют конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календаря: Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви, а также Православная церковь в США.