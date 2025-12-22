Первый чемпионат мусульманской футбольной лиги выиграла команда "Манар"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Команда Исторической мечети Москвы "Манар" выиграла стартовавший в этом году чемпионат мусульманской футбольной лиги UMMA LEAGUE, сообщил РИА Новости имам-хатыб мечети Рамиль Садеков.

Ранее РИА Новости сообщало, что в Москве впервые создана мусульманская футбольная лига UMMA LEAGUE для объединения мусульманских турниров столицы. В ней принимают участие не только мусульмане, но и представители других конфессий. Участники должны выдерживать строгий дресс-код (не показывать оголенное тело), а за использование мата футболистам грозит наказание вплоть до дисквалификации.

"Победителем первого сезона мусульманской футбольнойлиги UMMA LEAGUE сезона 2025 года с участием 14 клубов стала команда Исторической мечети Москвы "Манар". Она завоевала Кубок UMMA LEAGUE. Мы активнопродвигаем халяльный (разрешенный исламом) спорт: нельзя наносить травмы,использовать ненормативную лексику, в перерывах и после матча принимаем только продукцию-халяль", — рассказал в пятницу РИА Новости имам-хатыб Рамиль Садеков.