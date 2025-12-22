Жительницу Челябинской области арестовали за поджог машины полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Суд арестовал молодую жительницу Челябинской области, которая проникла на территорию отдела полиции и подожгла служебный автомобиль, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным пресс-службы, 20-летняя жительница Троицка купила легковоспламеняющуюся жидкость и приехала к главному входу в здание отдела полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску. Попав на территорию отдела, она разлила жидкость и подожгла служебный автомобиль "Лада Гранта", который был припаркован на плацу у полицейского участка. Сотрудники МВД пресекли преступную деятельность. Обвиняемую задержали 20 декабря, ее обвиняют в совершении теракта.
"Центральным районным судом Челябинска 21 декабря… рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летней уроженки города Троицка Челябинской области… По итогам судебного заседания вынес постановление об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 20 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, действия девушки носили умышленный характер и создали угрозу причинения значительного материального ущерба. Обвиняемая и ее адвокат просили суд избрать более мягкую меру пресечения.