Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА" - РИА Новости, 22.12.2025
08:21 22.12.2025
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА" - РИА Новости, 22.12.2025
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"
Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового... РИА Новости, 22.12.2025
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"

Аналитик "Эксперт РА" Чекурова рассказала о замедлении инфляции в РФ до 4,5%

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она.
Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года регулятор ожидает ниже 6%.
