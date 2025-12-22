Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

"По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она.