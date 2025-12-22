https://ria.ru/20251222/chekurova-2063737654.html
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"
Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового... РИА Новости, 22.12.2025
Инфляция в России в 2026 году замедлится, заявили в "Эксперт РА"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 4,5% против отметки вблизи 6% в этом году, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"По итогам этого года мы ждем инфляцию на уровне чуть ниже 6%, а концу 2026 года есть шанс увидеть 4,5%", - отмечает она.
Годовая инфляция, по оценке Банка России на 15 декабря, составила 5,8% и по итогам 2025 года регулятор ожидает ниже 6%.