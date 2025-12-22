Рейтинг@Mail.ru
14:24 22.12.2025
Еврокомиссия проверит госпомощь Чехии на строительство атомных реакторов
в мире
чехия
еврокомиссия
евросоюз
чехия
© AP Photo / Petr David JosekАтомная электростанция Дукованы
Атомная электростанция Дукованы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Атомная электростанция Дукованы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Европейская комиссия сообщила, что проведет проверку госпомощи Чехии на строительство двух атомных реакторов в Дукованах.
"На данном этапе, основываясь на предварительной оценке, Еврокомиссия сочла проект необходимым и считает, что помощь способствует развитию экономической деятельности. Тем не менее, у ЕК есть сомнения в том, что данная мера полностью соответствует правилам ЕС о государственной помощи", - указывается в документе.
Там пояснили, что в апреле 2024 года Еврокомиссия одобрила помощь на строительство и эксплуатацию одного нового ядерного реактора в Дукованах. Однако впоследствии чешское правительство решило расширить инвестиции в атомные мощности, "чтобы ускорить декарбонизацию электроэнергетического сектора и устранить выявленный дефицит электроэнергии". В октябре 2025 года Чехия уведомила о своем плане поддержать строительство и эксплуатацию двух новых атомных энергоблоков в Дукованах, каждый мощностью до 976 МВт. Два новых энергоблока, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2036 и 2037 годы, должны повысить надежность электроснабжения Чехии и соседних стран, добавили в ЕК.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал решение о третьем блоке Белорусской АЭС своевременным
