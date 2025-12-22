Чекалин попросил суд разрешить продать дом в Истре, чтобы заплатить налоги

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Блогер Артём Чекалин попросил у суда разрешения продать дом в подмосковной Истре, чтобы заплатить налоги, передает корреспондент РИА Новости из Гагаринского суда Москвы, где слушается дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

"Налоговая посчитала, что наши действия - принятие платежей за фитнес-марафон на счета иностранной компании E-FITNESS-FZСO - это дробление бизнеса и после последней налоговой проверки начислила 94 миллиона рублей, а если с пенями и со штрафами - около 140 миллионов рублей. Я хочу как можно скорее погасить это", - сказал Чекалин во время допроса в суде.

По его словам, за почти три года нахождения "под уголовными делами" он выплатил "практически миллиард рублей налогов".

"На данный момент у меня недостаточно личных средств, для того чтобы погасить новые налоги, поэтому мне необходимо продать дом с земельным участком в Истринском городском округе. Я прошу суд разрешить мне совершение этой сделки, эта недвижимость приобретена нами в 2020 году ещё до вменяемого периода, она не арестована и не находится в обременении", - добавил Чекалин.

На прошлом судебном заседании Чекалин признал вину частично и не согласился с квалификацией дела: по его мнению, вменять ему нужно статью 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он заявлял, что предпринимает все возможное, чтобы погасить ущерб.

Его бывшая жена Валерия (Лерчек) не признала вину. Она рассказывала в суде, что занималась подготовкой фото и видео материалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.