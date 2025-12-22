Рейтинг@Mail.ru
Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ
Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ - РИА Новости, 22.12.2025
Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ
Минобороны Чехии подготовит документацию к прекращению своего участия в инициативе по боеприпасам для ВСУ, сообщил журналистам спикер палаты депутатов... РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
чехия
украина
сша
томио окамура
ян липавский
дональд трамп
вооруженные силы украины
чехия, украина, сша, томио окамура, ян липавский, дональд трамп, вооруженные силы украины, f-35
Специальная военная операция на Украине, Чехия, Украина, США, Томио Окамура, Ян Липавский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, F-35
Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ

МО Чехии может прекратить участие в инициативе по боеприпасам для ВСУ

© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge Погрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины
© AP Photo / Senior Airman Stephani Barge
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Минобороны Чехии подготовит документацию к прекращению своего участия в инициативе по боеприпасам для ВСУ, сообщил журналистам спикер палаты депутатов парламента и лидер входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура.
Глава минобороны Чехии генерал Яромир Зуна выдвинут на своей пост именно от этого движения.
Экс-глава МИД Чехии Ян Липавский
В Чехии заявили о 4,8 миллиардах долларов помощи ВСУ от стран-доноров
21 декабря, 20:57
"Министерство обороны подготовит документы для решения чешского правительства о прекращении участия военного ведомства в так называемой инициативе по поставкам боеприпасов для Украины", – заявил Окамура, не оставив журналистам возможности задать дополнительные вопросы. По словам Окамуры, документы будут обсуждаться коалиционным советом, а затем правительством.
Окамура также подчеркнул, что "деньги из бюджета больше не будут использоваться для закупки боеприпасов и оружия для Украины". По словам спикера, дальнейшая поддержка Украины должна вести к скорейшему прекращению конфликта и установлению мира. Путь к этому лежит в успехе переговоров, которые ведутся с Россией на основе инициативы президента США Дональда Трампа, отметил Окамура.
Что касается закупки Чехией в США истребителей F-35, то обсуждение этой темы кабмином республики, по словам Окамуры, только предстоит.
"Для SPD эта закупка неуместна и слишком дорога", - заявил Окамура, добавив что минобороны проанализирует все возможные варианты решения ситуации, включая вариант расторжения контракта.
Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами и Данией.
Как сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, экс-глава чешского МИД Ян Липавский, западные государства, финансировавшие проект инициативы по боеприпасам для Украины, внесли в общей сложности около 100 миллиардов крон (около 4,8 миллиарда долларов), при этом сама Чехия, по словам Липавского, внесла от двух до трех миллиардов крон (от 96 до 145 миллионов долларов.
Андрей Бабиш
В Чехии призвали сделать инициативу по боеприпасам для Украины прозрачной
5 октября, 00:58
 
Специальная военная операция на Украине Чехия Украина США Томио Окамура Ян Липавский Дональд Трамп Вооруженные силы Украины F-35
 
 
