Чехия прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ

ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Минобороны Чехии подготовит документацию к прекращению своего участия в инициативе по боеприпасам для ВСУ, сообщил журналистам спикер палаты депутатов парламента и лидер входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура.

Глава минобороны Чехии генерал Яромир Зуна выдвинут на своей пост именно от этого движения.

"Министерство обороны подготовит документы для решения чешского правительства о прекращении участия военного ведомства в так называемой инициативе по поставкам боеприпасов для Украины", – заявил Окамура , не оставив журналистам возможности задать дополнительные вопросы. По словам Окамуры, документы будут обсуждаться коалиционным советом, а затем правительством.

Окамура также подчеркнул, что "деньги из бюджета больше не будут использоваться для закупки боеприпасов и оружия для Украины". По словам спикера, дальнейшая поддержка Украины должна вести к скорейшему прекращению конфликта и установлению мира. Путь к этому лежит в успехе переговоров, которые ведутся с Россией на основе инициативы президента США Дональда Трампа , отметил Окамура.

Что касается закупки Чехией в США истребите лей F-35, то обсуждение этой темы кабмином республики, по словам Окамуры, только предстоит.

"Для SPD эта закупка неуместна и слишком дорога", - заявил Окамура, добавив что минобороны проанализирует все возможные варианты решения ситуации, включая вариант расторжения контракта.

Данией. Весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году - на 300 тысяч снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами