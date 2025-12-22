Рейтинг@Mail.ru
Часы обанкротившегося экс-депутата Новороссийска выставили на торги - РИА Новости, 22.12.2025
06:08 22.12.2025 (обновлено: 11:34 22.12.2025)
Часы обанкротившегося экс-депутата Новороссийска выставили на торги
2025
Часы обанкротившегося экс-депутата Новороссийска выставили на торги

Георгий Середин
Георгий Середин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Георгий Середин/ВКонтакте
Георгий Середин. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Часы швейцарского бренда Audemars Piguet обанкротившегося бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги за три миллиона рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Середина признали банкротом в августе, в отношении него ввели процедуру реализации имущества гражданина на полгода, до 20 февраля 2026 года, говорится в судебных документах, с которыми также ознакомилось РИА Новости.
Вход в ресторан Корчма Тарас Бульба в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Товарный знак "Корчма Тарас Бульба" выставили на продажу
17 декабря, 01:51
17 декабря, 01:51
В перечне имущества, выявленного у Середина в том числе значатся два земельных участка в Новороссийске — 6,2 тысячи и 106,5 тысячи квадратных метров, автомобиль КамАЗ, а также четыре охотничьих ружья и оригинальные часы Audemars Piguet Royal Oak.
Сейчас среди прочего имущества Середина на торги выставили часы за три миллиона рублей и участок в 6,2 тысячи квадратных метров за 92,5 миллиона рублей.
Также на торги выставлены четыре ружья Середина — их общая стоимость превышает 500 тысяч рублей.
Посетительница у картины Портрет великой княжны Ольги Александровны в детстве, 1893 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Собрание картин стоимостью два миллиарда рублей выставят на торги в Москве
14 декабря, 13:56
14 декабря, 13:56
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
