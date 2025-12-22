Часы обанкротившегося экс-депутата Новороссийска выставили на торги

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Часы швейцарского бренда Audemars Piguet обанкротившегося бывшего депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги за три миллиона рублей, говорится в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Середина признали банкротом в августе, в отношении него ввели процедуру реализации имущества гражданина на полгода, до 20 февраля 2026 года, говорится в судебных документах, с которыми также ознакомилось РИА Новости.

В перечне имущества, выявленного у Середина в том числе значатся два земельных участка в Новороссийске — 6,2 тысячи и 106,5 тысячи квадратных метров, автомобиль КамАЗ , а также четыре охотничьих ружья и оригинальные часы Audemars Piguet Royal Oak.

Сейчас среди прочего имущества Середина на торги выставили часы за три миллиона рублей и участок в 6,2 тысячи квадратных метров за 92,5 миллиона рублей.