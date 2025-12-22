https://ria.ru/20251222/buyakevich-2063746260.html
Россия и США обсуждают безопасность в Европе, заявил Буякевич
Россия и США обсуждают безопасность в Европе, заявил Буякевич - РИА Новости, 22.12.2025
Россия и США обсуждают безопасность в Европе, заявил Буякевич
Россия и США обсуждают в том числе архитектуру безопасности на европейском направлении, но Европе в этом диалоге места нет, заявил РИА Новости исполняющий... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:23:00+03:00
2025-12-22T09:23:00+03:00
2025-12-22T09:23:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
максим буякевич
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_0:6:3073:1735_1920x0_80_0_0_56a2714d5e26fe93b9ddad9914dc0bbc.jpg
https://ria.ru/20251222/dmitriev-2063727373.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035630675_341:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb7efd34e425c0977e9512356393067f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, максим буякевич, обсе
В мире, Россия, США, Европа, Максим Буякевич, ОБСЕ
Россия и США обсуждают безопасность в Европе, заявил Буякевич
Буякевич: РФ и США обсуждают архитектуру безопасности в Европе