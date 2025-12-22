https://ria.ru/20251222/britanija-2063718001.html
В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов
В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов - РИА Новости, 22.12.2025
В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов
Более 40 тысяч мигрантов попали в Великобританию на лодках с начала года, переплыв Ла-Манш, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные МВД страны. РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Более 40 тысяч мигрантов попали в Великобританию на лодках с начала года, переплыв Ла-Манш, сообщает газета Guardian
со ссылкой на данные МВД страны.
По этой информации, в минувшую субботу до Британии добрались рекордное для декабрьского дня число мигрантов – более 800.
"Общее число людей, которые пересекли Ла-Манш
в этом году, таким образом достигло 41455", - пишет издание.
Отмечается, что декабрь обычно самый спокойный месяц по числу переплывающих Ла-Манш мигрантов в силу низких температур и суровой погоды. Тем не менее 20 декабря был зафиксирован самый высокий показатель с начала октября.
Действующий рекорд в 45755 мигрантов за один год был поставлен в 2022 году.
Газета указывает, что в МВД Британии, комментируя ситуацию, назвали цифры по попадающим в страну нелегалам на лодках "позорной" и заявили, что правительство принимает меры.