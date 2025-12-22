В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 40 тысяч мигрантов попали в Великобританию на лодках с начала года, переплыв Ла-Манш, сообщает газета Более 40 тысяч мигрантов попали в Великобританию на лодках с начала года, переплыв Ла-Манш, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные МВД страны.

По этой информации, в минувшую субботу до Британии добрались рекордное для декабрьского дня число мигрантов – более 800.

"Общее число людей, которые пересекли Ла-Манш в этом году, таким образом достигло 41455", - пишет издание.

Отмечается, что декабрь обычно самый спокойный месяц по числу переплывающих Ла-Манш мигрантов в силу низких температур и суровой погоды. Тем не менее 20 декабря был зафиксирован самый высокий показатель с начала октября.

Действующий рекорд в 45755 мигрантов за один год был поставлен в 2022 году.