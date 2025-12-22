Рейтинг@Mail.ru
12:01 22.12.2025
Семь производств присоединились к региональному бренду "Самарский продукт"
Семь производств присоединились к региональному бренду "Самарский продукт"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На заседании комиссии по присвоению региональной символики "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области" в министерстве промышленности и торговли области одобрили новые семь производств, сообщает пресс-служба правительства региона.
Задачу продвигать местное производство и поддерживать предпринимателей поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Так, среди одобренных участников – производители кондитерских изделий, сувенирной и упаковочной продукции, а также промышленного и мультимедийного оборудования.
"Проект "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" имеет стратегическое значение для развития региона. Он объединяет производителей, способствует росту продаж и укреплению местного производства. Региональный бренд повышает конкурентоспособность самарских товаров, стимулирует потребительский патриотизм и выстраивает прямую связь между производителями и покупателями. Мы продолжаем поддерживать бизнес, упрощая доступ к бренду и расширяя его применение в разных отраслях — от продовольствия до высокотехнологичного оборудования и творческих изделий", – отметил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба.
Проект "Сделано в Самарской области" был запущен Минпромторгом в 2019 году по инициативе правительства региона. На данный момент в нем участвуют 426 производителей, которые выпускают более 3,5 тысячи наименований товаров.
Товарный региональный знак выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства на территории Самаркой области.
