На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
03:32 22.12.2025 (обновлено: 03:56 22.12.2025)
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры - РИА Новости, 22.12.2025
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал... РИА Новости, 22.12.2025
На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры

РИА Новости: на Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры

Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
На Камчатке с 1 ноября 2022 года для противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления действует ограничение, в рамках которого граждане на авиарейсах могут вывозить не более 10 килограммов лососевой икры непромышленного производства.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
Вчера, 07:55
"Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются", - сказал Зверев.
Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию.
"Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством и рыбопромышленниками", - заключил глава ВАРПЭ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Черная икра - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В России за год выявили свыше пяти тонн фальсифицированной черной икры
Вчера, 02:36
 
Камчатка Петропавловск-Камчатский Герман Зверев Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Заголовок открываемого материала