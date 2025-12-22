На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию.