На Камчатке перекрыли канал поставок браконьерской красной икры
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт Камчатки полностью перекрыт, действуют другие меры, незаконный икорный промысел как индустрия перестал существовать, заявил в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
На Камчатке
с 1 ноября 2022 года для противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления действует ограничение, в рамках которого граждане на авиарейсах могут вывозить не более 10 килограммов лососевой икры непромышленного производства.
"Блокирование громадного объема икры показывает, что браконьерство хотя и перестало существовать как полузаконная индустрия, но очаги этого промысла, этого производства, эти, как раньше говорили, "родимые пятна" контрафакта еще остаются", - сказал Зверев
.
Он напомнил, что несколько лет назад браконьерский промысл лососевой икры представлял собой настоящую индустрию.
"Сейчас – это скорее очаги криминального или теневого бизнеса. Полностью перекрыт канал поставок через аэропорт Петропавловск-Камчатский
. Работает цифровая маркировка, защита от браконьеров на реках организована Росрыболовством
и рыбопромышленниками", - заключил глава ВАРПЭ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.