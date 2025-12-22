Рейтинг@Mail.ru
Компания мужа Блиновской должна ей почти сто миллионов рублей, признал суд
22.12.2025
14:14 22.12.2025
Компания мужа Блиновской должна ей почти сто миллионов рублей, признал суд
происшествия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал, что Елена Блиновская предоставила в виде займов 96 миллионов рублей компании "Оливия групп", в которой 50% принадлежит ее мужу Алексею Блиновскому, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд, рассмотрев заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, установил, что именно "королева марафонов", а не формальные займодавцы ООО "Сириус" и ООО "Толиман", предоставляла денежные средства компании мужа.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Защита Блиновской планирует посетить ее в колонии
16 декабря, 05:27
Суд признал 11 договоров займа 2019-2021 годов "притворными сделками в части субъектного состава" и применил последствия ничтожности сделок, признав сторонами "договоров займов и произведенных в соответствии с ним перечислений денежных средств ИП Блиновскую Е.О. (Займодавец) и ООО "Оливия Групп" (Заемщик)".
Это решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера. Правда, в отношении компании "Оливия Групп" налоговой инспекцией подано заявление о признании ее банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника, и дело о банкротстве может быть прекращено из-за отсутствия у должника какого-либо имущества.
По данным "БИР-Аналитик", в ООО "Оливия Групп" по 50% принадлежит Блиновскому и Ольге Седовой, основной вид деятельности юрлица - "торговля оптовая неспециализированная". СМИ писали, что компания торговала одеждой и тканями.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии
12 декабря, 11:08
 
МоскваРоссияАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяПроисшествия
 
 
