Обновленный комплексный сервис для бизнесменов запустили в Подмосковье

московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
На портале государственных услуг появился обновленный комплексный сервис для предпринимателей Подмосковья. В него включили 47 видов контроля и надзора разного уровня – регионального, муниципального и федерального, сообщает 360.ru
Инструмент размещен в разделе "Бизнесу" – "Прочее" – "Контрольно-надзорная деятельность".
Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, предприниматели теперь могут подать всю необходимую документацию и записаться на консультацию через заполнение одной формы. Такой подход существенно упрощает взаимодействие с проверяющими инстанциями.
Воспользоваться сервисом вправе физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Ресурс объединяет базы данных 56 муниципалитетов, 12 ведомств и включает порядка 6 тысяч документов.