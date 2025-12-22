Обновленный комплексный сервис для бизнесменов запустили в Подмосковье

Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, предприниматели теперь могут подать всю необходимую документацию и записаться на консультацию через заполнение одной формы. Такой подход существенно упрощает взаимодействие с проверяющими инстанциями.