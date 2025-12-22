Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина
15:41 22.12.2025
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина - РИА Новости, 22.12.2025
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина
Британские компании, которые активно инвестировали в биткоин, потеряли в 2025 году около 80 миллионов фунтов стерлингов (106 миллионов долларов) после резкого... РИА Новости, 22.12.2025
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина

Telegraph: британские компании потеряли $106 млн из-за падения курса биткоина

Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Британские компании, которые активно инвестировали в биткоин, потеряли в 2025 году около 80 миллионов фунтов стерлингов (106 миллионов долларов) после резкого падения его курса, сообщает в понедельник издание Telegraph.
"Британские компании, которые вложили огромные средства в биткоин, потеряли почти 80 миллионов фунтов стерлингов после падения цены криптовалюты", - говорится в статье.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Биткоин оказался в уязвимом положении, считают эксперты
21 ноября, 20:26
В общей сложности компании, котирующиеся на Лондонской бирже, за 2025 год потратили более 360 миллионов фунтов стерлингов (482 миллиона долларов) на покупку криптовалюты. Однако, как показал анализ Telegraph, многие британские компании купили биткоин почти на пике рынка.
В 13 компаниях было приобретено около 4 300 биткоинов по средней цене 113,1 тысячи долларов. Сейчас же курс упал до примерно 88 тысяч долларов. В совокупности потери британских компаний составили примерно 79,1 миллиона фунтов стерлингов (106 миллионов долларов), сообщает издание.
Как пишет газета, рост цены биткоина в прошлом году связывали с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и ожиданиями, что его администрация будет благосклонна к криптовалютам. Однако в 2025 году его цена упала на 12%. Число британцев, инвестирующих в биткоин, снизилось с 12% до 8%, отмечает издание.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина назвала майнинг криптовалют фактором крепкого курса рубля
19 декабря, 18:10
 
