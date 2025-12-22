Британские компании потеряли 106 миллионов долларов из-за курса биткоина

ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости. Британские компании, которые активно инвестировали в биткоин, потеряли в 2025 году около 80 миллионов фунтов стерлингов (106 миллионов долларов) после резкого падения его курса, Британские компании, которые активно инвестировали в биткоин, потеряли в 2025 году около 80 миллионов фунтов стерлингов (106 миллионов долларов) после резкого падения его курса, сообщает в понедельник издание Telegraph.

"Британские компании, которые вложили огромные средства в биткоин, потеряли почти 80 миллионов фунтов стерлингов после падения цены криптовалюты", - говорится в статье.

В общей сложности компании, котирующиеся на Лондонской бирже, за 2025 год потратили более 360 миллионов фунтов стерлингов (482 миллиона долларов) на покупку криптовалюты. Однако, как показал анализ Telegraph, многие британские компании купили биткоин почти на пике рынка.

В 13 компаниях было приобретено около 4 300 биткоинов по средней цене 113,1 тысячи долларов. Сейчас же курс упал до примерно 88 тысяч долларов. В совокупности потери британских компаний составили примерно 79,1 миллиона фунтов стерлингов (106 миллионов долларов), сообщает издание.