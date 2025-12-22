Билайн: Если бизнес теряет связь, помогут резервные каналы

При сбоях связи платежи могут не проходить, кассовые системы — работать нестабильно, а сотрудники — терять доступ к корпоративным сервисам. Даже кратковременные перебои в работе сети могут обернуться потерянной выручкой, срывом обязательств и ударом по репутации — особенно для компаний, где цифровые процессы работают 24/7.

Чтобы бизнес не зависел от одного канала и непредсказуемых технических сбоев, "билайн бизнес" предлагает гибкие интернет-решения для корпоративных клиентов, ориентированные на отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов.

Если бизнес теряет связь, поможет резервный канал

Ключевая задача для бизнеса — не скорость сама по себе, а непрерывность процессов. Для этого "билайн бизнес" использует многоуровневое резервирование каналов связи

Базовый сценарий предусматривает подключение резервного фиксированного канала, который автоматически заменяет основной при сбое.

Для компаний с повышенными требованиями к надежности доступна расширенная конфигурация с тройным резервированием:

- основной высокоскоростной фиксированный канал;

- резервный канал через сети 3G/LTE;

- дополнительный резерв через мобильную сеть альтернативного оператора.

Такая архитектура позволяет сохранять работу бизнес-приложений, сервисов и корпоративной связи без остановки процессов — даже при отказе нескольких сегментов сети.

Когда "проводов" нет, а бизнес есть

Удаленные объекты, временные офисы и торговые точки часто остаются вне зоны фиксированной инфраструктуры. Для таких сценариев используется решение MultiSim ("Мультисим") — услуга "под ключ", работающая через сети LTE (Long-Term Evolution, долговременное развитие) и 3G сразу нескольких операторов.

Система автоматически переключается между каналами при ухудшении качества связи, обеспечивая стабильную передачу данных для онлайн-касс, платежных терминалов и внутренних систем. Решение востребовано в ритейле, логистике, строительстве и на объектах с повышенными требованиями к мобильности.

Для знакомства с сервисом от "билайн бизнес" доступна программа Try&Buy ("Пробуй Покупай") — тестовый период до 14 дней, в течение которого компания может оценить работу решения без дополнительной платы.

Гибкие модели работы с оборудованием под задачи бизнеса

Помимо каналов связи, "билайн бизнес" предлагает инфраструктурные решения для локальных сетей и вайфай . Оборудование можно не только приобрести, но и арендовать или включить в комплексное предложение — такой подход позволяет снизить стартовые затраты и гибко масштабировать сеть по мере роста бизнеса.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес":