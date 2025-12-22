Рейтинг@Mail.ru
17:02 22.12.2025
Билайн: Если бизнес теряет связь, помогут резервные каналы
Билайн: Если бизнес теряет связь, помогут резервные каналы
При сбоях связи платежи могут не проходить, кассовые системы — работать нестабильно, а сотрудники — терять доступ к корпоративным сервисам. Даже кратковременные РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:02:00+03:00
2025-12-22T17:02:00+03:00
2025
билайн, технологии, мобильная связь
Билайн, Технологии, мобильная связь

Билайн: Если бизнес теряет связь, помогут резервные каналы

Смартфон в руке девушки. Архивное фото
При сбоях связи платежи могут не проходить, кассовые системы — работать нестабильно, а сотрудники — терять доступ к корпоративным сервисам. Даже кратковременные перебои в работе сети могут обернуться потерянной выручкой, срывом обязательств и ударом по репутации — особенно для компаний, где цифровые процессы работают 24/7.
Чтобы бизнес не зависел от одного канала и непредсказуемых технических сбоев, "билайн бизнес" предлагает гибкие интернет-решения для корпоративных клиентов, ориентированные на отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов.

Если бизнес теряет связь, поможет резервный канал

Ключевая задача для бизнеса — не скорость сама по себе, а непрерывность процессов. Для этого "билайн бизнес" использует многоуровневое резервирование каналов связи.
Базовый сценарий предусматривает подключение резервного фиксированного канала, который автоматически заменяет основной при сбое.
Для компаний с повышенными требованиями к надежности доступна расширенная конфигурация с тройным резервированием:
- основной высокоскоростной фиксированный канал;
- резервный канал через сети 3G/LTE;
- дополнительный резерв через мобильную сеть альтернативного оператора.
Такая архитектура позволяет сохранять работу бизнес-приложений, сервисов и корпоративной связи без остановки процессов — даже при отказе нескольких сегментов сети.

Когда "проводов" нет, а бизнес есть

Удаленные объекты, временные офисы и торговые точки часто остаются вне зоны фиксированной инфраструктуры. Для таких сценариев используется решение MultiSim ("Мультисим") — услуга "под ключ", работающая через сети LTE (Long-Term Evolution, долговременное развитие) и 3G сразу нескольких операторов.
Система автоматически переключается между каналами при ухудшении качества связи, обеспечивая стабильную передачу данных для онлайн-касс, платежных терминалов и внутренних систем. Решение востребовано в ритейле, логистике, строительстве и на объектах с повышенными требованиями к мобильности.
Для знакомства с сервисом от "билайн бизнес" доступна программа Try&Buy ("Пробуй Покупай") — тестовый период до 14 дней, в течение которого компания может оценить работу решения без дополнительной платы.

Гибкие модели работы с оборудованием под задачи бизнеса

Помимо каналов связи, "билайн бизнес" предлагает инфраструктурные решения для локальных сетей и вайфай. Оборудование можно не только приобрести, но и арендовать или включить в комплексное предложение — такой подход позволяет снизить стартовые затраты и гибко масштабировать сеть по мере роста бизнеса.
Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес":
"В современной экономике интернет стал неотъемлемой частью ежедневной работы компаний. Для бизнеса важно, чтобы сервисы и внутренние системы оставались доступными даже в нестандартных ситуациях. Поэтому все больше внимания уделяется гибким решениям с резервированием, которые помогают поддерживать стабильную связь и сохранять доверие клиентов и партнеров. Инвестиции в надежную интернет-инфраструктуру позволяют снизить операционные риски и сосредоточиться на развитии бизнеса".
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTy5TcSEh
 
