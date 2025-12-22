https://ria.ru/20251222/bespilotnik-2063780160.html
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине - РИА Новости, 22.12.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине
Дрон ВСУ ударил по гражданской машине в Пологах Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине
Дрон ВСУ ударил по машине в Пологах Запорожской области