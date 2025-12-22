Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/bespilotnik-2063780160.html
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине - РИА Новости, 22.12.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине
Дрон ВСУ ударил по гражданской машине в Пологах Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:00:00+03:00
2025-12-22T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:226:1158:877_1920x0_80_0_0_137fb80b65f7870d23b66ba759065514.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8663be9ef248ded296449c6609f8513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по гражданской машине

Дрон ВСУ ударил по машине в Пологах Запорожской области

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по гражданской машине в Пологах Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в Пологах. Пострадал мужчина – он получил множественные осколочные ранения головы, груди и живота, переломы и контузию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала