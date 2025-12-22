https://ria.ru/20251222/bentli-2063408690.html
"Позывной "Техас": история журналиста Рассела Бентли
"Позывной "Техас": история журналиста Рассела Бентли - РИА Новости, 22.12.2025
"Позывной "Техас": история журналиста Рассела Бентли
Американец Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы вместе с ополченцами бороться с украинскими нацистами. С батальоном "Восток" он сражался... РИА Новости, 22.12.2025
ЭМБАРГО_Позывной "Техас": история журналиста Рассела Бентли
Американец Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы вместе с ополченцами бороться с украинскими нацистами. Вместе с батальоном "Восток" сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Его часто называли Донецким Ковбоем за смелость, мужество и обостренное чувство справедливости. Бентли собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам и детям. Новороссия стала его домом. Рассел Бентли погиб под Донецком 8 апреля 2024-го, в этом году ему бы исполнилось 65 лет.
"Позывной "Техас": история журналиста Рассела Бентли
Американец Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы вместе с ополченцами бороться с украинскими нацистами. С батальоном "Восток" он сражался за донецкий аэропорт, поселок Спартак, города Авдеевка и Ясиноватая. Его часто называли Донецким Ковбоем за смелость, мужество и обостренное чувство справедливости. Бентли собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам и детям.
