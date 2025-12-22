Американец Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы вместе с ополченцами бороться с украинскими нацистами. С батальоном "Восток" он сражался за донецкий аэропорт, поселок Спартак, города Авдеевка и Ясиноватая. Его часто называли Донецким Ковбоем за смелость, мужество и обостренное чувство справедливости. Бентли собирал средства и доставлял гуманитарную помощь старикам и детям.