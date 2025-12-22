https://ria.ru/20251222/belgorod-2063829376.html
Финорганизация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме
Финорганизация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме
Финансовая организация в Белгороде, где произошло происшествие, работает в штатном режиме, территория возле банка не оцеплена, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.12.2025
Финорганизация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме
Финансовая организация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме