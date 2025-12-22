Финорганизация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме

БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Финансовая организация в Белгороде, где произошло происшествие, работает в штатном режиме, территория возле банка не оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.

Корреспондент агентства передает, что отделение ПСБ работает в обычном режиме после произошедшего ЧП. Внутри достаточно многолюдно: клиенты активно занимаются своими делами, а сотрудники помогают им решать банковские вопросы. Оцепления на территории нет, и внутри также не проводятся следственные мероприятия. Однако возле отделения находятся несколько машин оперативных служб.