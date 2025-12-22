Рейтинг@Mail.ru
13:40 22.12.2025 (обновлено: 14:50 22.12.2025)
Финорганизация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, промсвязьбанк
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Промсвязьбанк
Финорганизация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме

Финансовая организация в Белгороде, где произошло ЧП, работает в штатном режиме

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Логотип Промсвязьбанка. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Финансовая организация в Белгороде, где произошло происшествие, работает в штатном режиме, территория возле банка не оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник сообщал, что произошло ЧП в одной из финансовых организаций города Белгорода. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. В силовых структурах ранее РИА Новости сообщили, что оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении ПСБ.
Корреспондент агентства передает, что отделение ПСБ работает в обычном режиме после произошедшего ЧП. Внутри достаточно многолюдно: клиенты активно занимаются своими делами, а сотрудники помогают им решать банковские вопросы. Оцепления на территории нет, и внутри также не проводятся следственные мероприятия. Однако возле отделения находятся несколько машин оперативных служб.
В Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов
Вчера, 11:13
 
