https://ria.ru/20251222/belgorod-2063810500.html
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка - РИА Новости, 22.12.2025
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка
Оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении банка ПСБ, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:44:00+03:00
2025-12-22T12:44:00+03:00
2025-12-22T14:52:00+03:00
происшествия
белгород
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
https://ria.ru/20251218/vzryv-2062873989.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, промсвязьбанк
Происшествия, Белгород, Промсвязьбанк
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка
РИА Новости: в Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении "Промсвязьбанка"