В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка - РИА Новости, 22.12.2025
12:44 22.12.2025 (обновлено: 14:52 22.12.2025)
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка - РИА Новости, 22.12.2025
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка
Оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении банка ПСБ, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 22.12.2025
Новости
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка

РИА Новости: в Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении "Промсвязьбанка"

БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Оперативные службы проверяют информацию о происшествии в Белгороде в отделении банка ПСБ, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
Ряд местных СМИ и Telegram-каналов пишут, что в Белгороде на улице Преображенской в районе отделения ПСБ перекрыто автомобильное движение.
"Службы все выехали, проверяют информацию о ЧП в "Промсвязьбанке", - сказал собеседник агентства.
Как передавал корреспондент РИА Новости, отделение банка работает в штатном режиме, территория возле него не оцеплена.
В частном доме в Белгородской области взорвался газ
