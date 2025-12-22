https://ria.ru/20251222/belgorod-2063792726.html
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию
Несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода и обеспечили всем необходимым, сообщила... РИА Новости, 22.12.2025
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию
