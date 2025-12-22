Рейтинг@Mail.ru
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 22.12.2025
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию
Несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода и обеспечили всем необходимым, сообщила... РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
россия
белгород
татьяна москалькова
госдума рф
общество
украина
россия
белгород
украина, россия, белгород, татьяна москалькова, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Белгород, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Общество
Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию

В ПВР Белгорода разместили несколько эвакуированных украинцев

© РИА Новости / Станислав Красильников
Эвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода и обеспечили всем необходимым, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Из зоны боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне, (чтобы узнать - ред.) в каком состоянии эти люди. Мы их разместили в пунктах временного размещения Белгорода, обеспечили их всем необходимым", - сказала она на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Москалькова добавила, что уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева работает с пребывающими в РФ гражданами Украины.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБелгородТатьяна МоскальковаГосдума РФОбщество
 
 
