Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода и обеспечили всем необходимым, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.