В Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов

БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Свыше 370 жилых объектов за минувшую неделю повреждены в Белгороде в результате атак со стороны Украины, Свыше 370 жилых объектов за минувшую неделю повреждены в Белгороде в результате атак со стороны Украины, сообщил на оперативном совещании регионального правительства мэр города Валентин Демидов.

По его словам, за период с 15 по 21 декабря "приросли достаточно серьёзные цифры, 373 жилых объекта".

"За этот же период мы восстановили 33 объекта при плане 30. Таким образом, у нас сегодня в работе 557 объектов, 172 ИЖС и 385 квартир", - сказал Демидов

Согласно данным слайда, показанного в ходе доклада, из 373 жилых объектов 321 - это квартиры в многоквартирных домах, а 52 - частные дома (ИЖС). По словам мэра, на текущую неделю запланирован ремонт 50 объектов. Он отметил, что сейчас ведутся замеры и заказываются материалы, в первую очередь - окна.