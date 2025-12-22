https://ria.ru/20251222/belgorod-2063783086.html
В Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов
В Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов - РИА Новости, 22.12.2025
В Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов
Свыше 370 жилых объектов за минувшую неделю повреждены в Белгороде в результате атак со стороны Украины, сообщил на оперативном совещании регионального... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:13:00+03:00
2025-12-22T11:13:00+03:00
2025-12-22T11:13:00+03:00
белгород
украина
валентин демидов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846374_0:388:960:928_1920x0_80_0_0_7b3afcb4e7817da22a6157842033ceb3.jpg
https://ria.ru/20251220/vsu-2063499735.html
белгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040846374_0:298:960:1018_1920x0_80_0_0_2b78284035f4657d4922005d3ab902a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, украина, валентин демидов
Белгород, Украина, Валентин Демидов
В Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов
Демидов: в Белгороде за неделю повреждено более 370 жилых объектов
БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости.
Свыше 370 жилых объектов за минувшую неделю повреждены в Белгороде в результате атак со стороны Украины, сообщил
на оперативном совещании регионального правительства мэр города Валентин Демидов.
По его словам, за период с 15 по 21 декабря "приросли достаточно серьёзные цифры, 373 жилых объекта".
"За этот же период мы восстановили 33 объекта при плане 30. Таким образом, у нас сегодня в работе 557 объектов, 172 ИЖС и 385 квартир", - сказал Демидов
.
Согласно данным слайда, показанного в ходе доклада, из 373 жилых объектов 321 - это квартиры в многоквартирных домах, а 52 - частные дома (ИЖС). По словам мэра, на текущую неделю запланирован ремонт 50 объектов. Он отметил, что сейчас ведутся замеры и заказываются материалы, в первую очередь - окна.
Также Демидов сообщил о повреждениях автотранспорта. За неделю пострадало 23 автомобиля. Документы на компенсацию уже переданы по 53 случаям, в работе остаётся ещё 10. Эту работу планируется завершить до 28 декабря, подчеркнул глава горадминистрации.