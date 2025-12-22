Рейтинг@Mail.ru
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины
17:23 22.12.2025 (обновлено: 20:53 22.12.2025)
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины
Владимир Зеленский планирует использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для подготовки бегства с Украины, пишет журналист Мартин Джей в статье в Strategic...
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины

SC: Зеленский планирует использовать кредит ЕС для бегства с Украины

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для подготовки бегства с Украины, пишет журналист Мартин Джей в статье в Strategic Culture.

"Что на самом деле Зеленский собирается делать с этими деньгами? <...> Половина этих денег будет поглощена Зеленским и его кликой. <...> Затем будут откаты тем, кто на Западе. <…> И, наконец, будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день. <...> В последний момент в панике ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста", — говорится в материале.
Автор допускает, что глава киевского режима также рассчитывает использовать эти средства, находясь за границей в изгнании.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет Евросоюза сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.
