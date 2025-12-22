В базу "Миротворца" внесли данные 25 детей

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Данные еще 25 детей в возрасте от четырех до десяти лет внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

Накануне в базу ресурса были внесены данные 12 детей в возрасте от двух до пяти лет.

На сайте указано, что дети внесены в базу из-за якобы "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "сознательного нарушения государственной границы".

Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворца", где публиковались их личные данные.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.