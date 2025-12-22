Рейтинг@Mail.ru
СМИ: база в Британии непригодна для ядерного оружия США из-за санузла - РИА Новости, 22.12.2025
10:12 22.12.2025
СМИ: база в Британии непригодна для ядерного оружия США из-за санузла
СМИ: база в Британии непригодна для ядерного оружия США из-за санузла - РИА Новости, 22.12.2025
СМИ: база в Британии непригодна для ядерного оружия США из-за санузла
База ВВС Лейкенхит в Британии на данный момент непригодна для размещения на ней американского ядерного оружия, в том числе из-за того, что у ряда сотрудников в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:12:00+03:00
2025-12-22T10:12:00+03:00
СМИ: база в Британии непригодна для ядерного оружия США из-за санузла

Daily Mail: база Лейкенхит непригодна для ядерного оружия США из-за санузла

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. База ВВС Лейкенхит в Британии на данный момент непригодна для размещения на ней американского ядерного оружия, в том числе из-за того, что у ряда сотрудников в случае чрезвычайной ситуации не будет оперативного доступа к уборной, пишет газета Daily Mail со ссылкой на документы Пентагона.
В конце июля издание UK Defence Journal сообщало, что США разместили ядерное оружие в Великобритании впервые за 17 лет. По данным источников, на базу ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк были переброшены термоядерные авиабомбы B61-12. РИА Новости, изучив документы ВВС США, сообщали, что Вашингтон потратит 253 миллиона долларов на строительство командного центра и охраняемого комплекса на авиабазе Лейкенхит.
"Несмотря на широко распространенные предположения о том, что американское ядерное оружие уже прибыло в Великобританию, документы указывают на то, что это не произойдет в течение нескольких лет", - подчеркивает издание.
Как отмечает газета, база в ее нынешнем состоянии не готова принять ядерное оружие. Одна из причин непригодности Лейкенхита для операций: нынешний командный пост не предусматривает быстрый доступ ряда сотрудников к санузлу.
"Здание, которое будет использоваться как основной командный пункт, находится в "надлежащем состоянии, но срок его службы исчерпан"... У диспетчеров в центре по чрезвычайным ситуациям не будет непосредственного закрытого доступа к санузлу", - указано в статье.
Размещению на базе секретного информационного центра также мешает плачевное состояние системы охлаждения и фильтрации воздуха. Ангары не обеспечены всеобъемлющей системой безопасности: недостает освещения, камер видеонаблюдения и сигнализаций.
По данным газеты, большая часть работ по модернизации завершится в 2031 году, на них планируется потратить порядка 264 миллионов долларов с учетом установки электронной системы безопасности. Как ожидается, модернизацию Лейкенхита оплатят Штаты, а не НАТО: в документах Пентагона указано, что проект должен быть завершен в сроки, установленные американским командованием.
При этом американские военные указывают на то, что британская строительная отрасль сталкивается с затратной неопределенностью из-за выхода страны из ЕС, коронавируса и украинского кризиса.
В 1954 году в разгар холодной войны авиабаза Лейкенхит была выбрана одним из объектов размещения американского ядерного оружия, до 2008 года там хранились 110 ядерных бомб, которые были потом вывезены в связи со снижением риска ядерной войны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
