Овцы, утонувшие в озере в Башкирии, были привиты и не опасны для экологии

УФА, 22 дек - РИА Новости. Ветеринары Башкирии не нашли инфекции в анализах овец, которые целой отарой утонули в озере, животные были привиты, не опасны для экологии, сообщили РИА Новости в госкомитете региона по ветеринарии.
Инцидент произошёл на озере Узеть в Бирском районе. Сообщалось, что хозяин отары переправлял овец через водоем, но тонкий лед не выдержал, и овцы утонули. Фермер сообщал, что погибли 200-300 овец. Но водолазы за два дня извлекли из озера 780 животных. Одного барана нашли живым, он ходил по льду водоема.
"Специалисты ветеринарии взяли анализы и не нашли никаких инфекций в животных. Они были привиты, не несут опасности для экологии", - прокомментировали агентству в госкомитете Башкирии по ветеринарии.
В госкомитете региона по ЧС агентству пояснили, что водолазы продолжают извлекать туши овец из озера. Собеседник не уточнил актуальное число погибших животных.
