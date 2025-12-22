https://ria.ru/20251222/bashkirija-2063738197.html
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии, сообщил... РИА Новости, 22.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
В Башкирии в ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека
УФА, 22 дек - РИА Новости.
Четыре человека погибли при столкновении самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии, сообщил
начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.
Как уточнил Севастьянов, на 105 километре автодороги М5 "Урал" Чишмы - Аксеново - Киргиз Мияки столкнулись три автомобиля: "ВАЗ-2110", Mazdа CX-5 и Shacman.
"В результате ДТП три человека с "ВАЗ" и один пассажир Mazda скончались до приезда скорой медицинской помощи", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
Прокуратура Башкирии сообщает, что в аварии пострадали еще три человека, они доставлены в медицинское учреждение.
"Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Альшеевского района
Артур Аминев", - уточнило надзорное ведомство.