Последствия столкновения самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии

Последствия столкновения самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП

УФА, 22 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии, Четыре человека погибли при столкновении самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии, сообщил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Как уточнил Севастьянов, на 105 километре автодороги М5 "Урал" Чишмы - Аксеново - Киргиз Мияки столкнулись три автомобиля: "ВАЗ-2110", Mazdа CX-5 и Shacman.

"В результате ДТП три человека с "ВАЗ" и один пассажир Mazda скончались до приезда скорой медицинской помощи", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.

Прокуратура Башкирии сообщает, что в аварии пострадали еще три человека, они доставлены в медицинское учреждение.