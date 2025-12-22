https://ria.ru/20251222/barshevskiy-2063921846.html
Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда в Конституционном суде
Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда в Конституционном суде
Премьер-министр России Михаил Мишустин с 26 декабря освобождает Михаила Барщевского от должности полпреда правительства РФ в Конституционном и Верховном судах в РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:13:00+03:00
