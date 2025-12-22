Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда в Конституционном суде - РИА Новости, 22.12.2025
18:13 22.12.2025
Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда в Конституционном суде
Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда в Конституционном суде
Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда в Конституционном суде

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин с 26 декабря освобождает Михаила Барщевского от должности полпреда правительства РФ в Конституционном и Верховном судах в связи с выходом на пенсию, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Барщевскому 27 декабря исполнится 70 лет.
"Освободить Барщевского Михаила Юрьевича 26 декабря 2025 года от должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ в связи с выходом на пенсию", - говорится в документе.
Барщевский стал заместителем первого секретаря Союза писателей России
11 декабря, 22:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
