Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/barnaul-2063739129.html
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута - РИА Новости, 22.12.2025
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута
Автобус городского маршрута сгорел в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили журналистам в центре управления Алтайским краем. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:40:00+03:00
2025-12-22T08:40:00+03:00
происшествия
алтайский край
барнаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_9a9b07ed9f4a051e9edb558fbd8abb9a.jpg
https://ria.ru/20250425/avtobus-2013416212.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, барнаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута

В Барнауле из-за технической неисправности загорелся автобус

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 22 дек - РИА Новости. Автобус городского маршрута сгорел в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили журналистам в центре управления Алтайским краем.
"Экстренные службы работают на месте возгорания газели возле ТЦ "Пионер". Пострадавших нет. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю в тушении задействованы две автоцистерны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе находилось 10 человек, все они самостоятельно вышли до прибытия пожарных.
"Площадь пожара 10 квадратных метров… Тушение завершено", - отметили в центре.
Также журналистам уточнили, что сгорел автобус 54 маршрута, предварительная причина - техническая неисправность.
Пассажирский автобус сгорел в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
На улице в Симферополе сгорел автобус
25 апреля, 14:47
 
ПроисшествияАлтайский крайБарнаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала