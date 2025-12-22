https://ria.ru/20251222/barnaul-2063739129.html
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута
Автобус городского маршрута сгорел в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили журналистам в центре управления Алтайским краем.
В Барнауле сгорел автобус городского маршрута
БАРНАУЛ, 22 дек - РИА Новости.
Автобус городского маршрута сгорел в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили
журналистам в центре управления Алтайским краем.
"Экстренные службы работают на месте возгорания газели возле ТЦ "Пионер". Пострадавших нет. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю в тушении задействованы две автоцистерны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе находилось 10 человек, все они самостоятельно вышли до прибытия пожарных.
"Площадь пожара 10 квадратных метров… Тушение завершено", - отметили в центре.
Также журналистам уточнили, что сгорел автобус 54 маршрута, предварительная причина - техническая неисправность.