Рейтинг@Mail.ru
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/banki-2063893191.html
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой - РИА Новости, 22.12.2025
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой
Крупные банки в России стали менять процентные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ до 16% в минувшую пятницу, доходность вкладов снизилась по всей линейке... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:47:00+03:00
2025-12-22T16:47:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20251219/ekonomika-2063409137.html
https://ria.ru/20251219/nabiullina-2063369157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой

Крупные банки в России начали снижать ставки по вкладам вслед за ключевой

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Крупные банки в России стали менять процентные ставки после снижения ключевой ставки ЦБ до 16% в минувшую пятницу, доходность вкладов снизилась по всей линейке депозитов, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"После снижения ключевой ставки до 16% в минувшую пятницу крупные банки стали менять процентные ставки. Доходность вкладов с 19 по 22 декабря 2025 года снизилась по всей линейке депозитов", - сообщают аналитики, проанализировав индекс вкладов на срок от трех месяцев до трех лет на 100 тысяч рублей.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ попросил о закрытом процессе по Euroclear
19 декабря, 18:54
Так, наименьшее снижение было зафиксировано по трехмесячным вкладам - банки сохраняют по ним ставки более высокими, чем по другим срокам депозитов. "Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 по состоянию на 22 декабря составила 15,43%, снизившись на 0,08 процентного пункта относительно 19 декабря, когда состоялось заседание Банка России", - говорится в материале.
Далее средняя ставка по полугодовому вкладу составляет 14,57% (-0,16 процентного пункта за аналогичный период), по годовому - 13,37% (-0,13 процентного пункта), по вкладу на 1,5 года составила 11,60% (-0,12 процентного пункта), по двухлетнему вкладу - 11,27% (-0,13 процентного пункта), а по трехлетнему вкладу составила 10,73% (-0,16 процентного пункта).
Аналитики сообщают, что снижение было зафиксировано в шести банках из 20 крупнейших по объему средств населения, а в двух банках была зафиксирована разнонаправленная динамика.
"Однако повышение ставок было точечным: на 0,09 процентного пункта по годовому вкладу и на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу, в остальных случаях ставки начали активно снижаться. Диапазон снижения составил от 0,5 до 1,3 процентного пункта. Максимальная ставка среди топ-20 снизилась с 18,5% до 18%", - подсчитали аналитики.
Банк России в минувшую пятницу снизил ключевую ставку по итогам заседания совета директоров в пятый раз подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина: темпы розничного кредитования растут медленнее, чем ожидал ЦБ
19 декабря, 17:37
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала