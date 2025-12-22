МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна для подготовки интердисциплинарных специалистов в области дизайна, технологий и бизнеса, сообщает вуз.

Ранее в университете была запущена магистратура в области дизайна.

Практикоориентированное обучение длится четыре года, в программу будут интегрированы исследования, обучение лидерству, менеджменту, продуктовому и критическому мышлению, а также технологическим компетенциям. Особое внимание будет уделено развитию личностных качеств, благодаря которым выпускники смогут адаптироваться к рабочим ситуациям, работать в команде и взаимодействовать со специалистами других профессий. Выпускники получат диплом государственного образца по специальности 54.03.01 "Дизайн" и будут готовы для работы специалистами среднего уровня в крупных технологических компаниях.

Бакалавриат Школы дизайна включает направления "Коммуникационный и графический дизайн", "Продуктовый дизайн" и "Промышленный дизайн". Студенты бакалавриата будут учиться по инновационной модели Центрального университета, когда специальность выбирается по итогам первого года обучения по единой программе, включающей основы и инструменты дизайна, работу в профессиональных программах, основы программирования, работу с данными, введение в ИИ-инструменты для дизайнера.

На втором курсе студенты выбирают основное направление (majors) и дополнительные дисциплины (minors), которые начинают осваивать по индивидуальной траектории обучения. "Это снимает стресс при выборе вуза и специальности на старте, помогает избежать ошибки и позволяет осознанно определиться с профессией и карьерным путем", - отметили в вузе.

Программа обучения также включает образовательные поездки по России и миру со специальными программами по исследованию разных практик и контекстов. "Это позволит развить насмотренность и расширить горизонт профессиональных компетенций. В таких поездках студенты анализируют подходы ведущих студий, бюро и компаний и перенимают лучшие практики индустрии", - уточнили в Центральном университете.

Для абитуриентов возможно поступление по результатам ЕГЭ (русский язык и литература), конкурса портфолио и собеседования. Также есть возможность принять участие в грантовом конкурсе Центрального университета, победители которого получают гранты до 100% от стоимости обучения.

Программу обучения разработали эксперты индустрии, графические дизайнеры Мила Силенина и Яна Эткина.

"Программа позволяет учитывать не только способности студента, но и его характер, темперамент, способ получения информации и личные интересы. В обучении мы будем фокусироваться на личности студента в первую очередь. Мы также создали сильную исследовательскую платформу, где студенты будут пробовать различные инструменты и подходы, экспериментировать, работать с контекстами окружающего мира. Для этого мы заложили в программу большое количество различных заданий из реальной практики бизнеса", - приводится в сообщении комментарий Силениной.

После подготовки и защиты дипломной работы студентами на третьем курсе четвертый года обучения будет посвящен усовершенствованию софт-навыков, формированию личного бренда выпускника — портфолио и резюме для устройства на работу, добавила, в свою очередь, Эткина .