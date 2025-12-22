Рейтинг@Mail.ru
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/bakalavriat-2063889193.html
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна - РИА Новости, 22.12.2025
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна для подготовки интердисциплинарных специалистов в области дизайна, технологий и бизнеса, сообщает... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:35:00+03:00
2025-12-22T16:35:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984447327_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_8946121d5436190e6a9ca13f61317487.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984447327_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a000377dbc91087dd33731e55e1f5fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна

Центральный университет будет готовить бакалавров в области дизайна

© iStock.com / PekicХудожник рисует на графическом планшете
Художник рисует на графическом планшете - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / Pekic
Художник рисует на графическом планшете . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центральный университет запускает бакалавриат Школы дизайна для подготовки интердисциплинарных специалистов в области дизайна, технологий и бизнеса, сообщает вуз.
Ранее в университете была запущена магистратура в области дизайна.
Практикоориентированное обучение длится четыре года, в программу будут интегрированы исследования, обучение лидерству, менеджменту, продуктовому и критическому мышлению, а также технологическим компетенциям. Особое внимание будет уделено развитию личностных качеств, благодаря которым выпускники смогут адаптироваться к рабочим ситуациям, работать в команде и взаимодействовать со специалистами других профессий. Выпускники получат диплом государственного образца по специальности 54.03.01 "Дизайн" и будут готовы для работы специалистами среднего уровня в крупных технологических компаниях.
Бакалавриат Школы дизайна включает направления "Коммуникационный и графический дизайн", "Продуктовый дизайн" и "Промышленный дизайн". Студенты бакалавриата будут учиться по инновационной модели Центрального университета, когда специальность выбирается по итогам первого года обучения по единой программе, включающей основы и инструменты дизайна, работу в профессиональных программах, основы программирования, работу с данными, введение в ИИ-инструменты для дизайнера.
На втором курсе студенты выбирают основное направление (majors) и дополнительные дисциплины (minors), которые начинают осваивать по индивидуальной траектории обучения. "Это снимает стресс при выборе вуза и специальности на старте, помогает избежать ошибки и позволяет осознанно определиться с профессией и карьерным путем", - отметили в вузе.
Программа обучения также включает образовательные поездки по России и миру со специальными программами по исследованию разных практик и контекстов. "Это позволит развить насмотренность и расширить горизонт профессиональных компетенций. В таких поездках студенты анализируют подходы ведущих студий, бюро и компаний и перенимают лучшие практики индустрии", - уточнили в Центральном университете.
Для абитуриентов возможно поступление по результатам ЕГЭ (русский язык и литература), конкурса портфолио и собеседования. Также есть возможность принять участие в грантовом конкурсе Центрального университета, победители которого получают гранты до 100% от стоимости обучения.
Программу обучения разработали эксперты индустрии, графические дизайнеры Мила Силенина и Яна Эткина.
"Программа позволяет учитывать не только способности студента, но и его характер, темперамент, способ получения информации и личные интересы. В обучении мы будем фокусироваться на личности студента в первую очередь. Мы также создали сильную исследовательскую платформу, где студенты будут пробовать различные инструменты и подходы, экспериментировать, работать с контекстами окружающего мира. Для этого мы заложили в программу большое количество различных заданий из реальной практики бизнеса", - приводится в сообщении комментарий Силениной.
После подготовки и защиты дипломной работы студентами на третьем курсе четвертый года обучения будет посвящен усовершенствованию софт-навыков, формированию личного бренда выпускника — портфолио и резюме для устройства на работу, добавила, в свою очередь, Эткина .
"Нам важно сделать так, чтобы к выпуску у студентов сформировались все необходимые компетенции, которые им понадобятся в индустрии, чтобы они не сомневались в себе и не боялись браться даже за те проекты, которые связаны не только с дизайном", - пояснила она.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала