Рейтинг@Mail.ru
Российские страховщики назвали самые заменяемые автозапчасти - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 22.12.2025 (обновлено: 17:02 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/avtozapchasti-2063891318.html
Российские страховщики назвали самые заменяемые автозапчасти
Российские страховщики назвали самые заменяемые автозапчасти - РИА Новости, 22.12.2025
Российские страховщики назвали самые заменяемые автозапчасти
Самыми часто заменяемыми запчастями для автомобилей всех марок в России являются бамперы, капоты и фары, рассказал глава Российского союза автостраховщиков... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:40:00+03:00
2025-12-22T17:02:00+03:00
авто
россия
евгений уфимцев
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838616705_0:249:3047:1963_1920x0_80_0_0_c7cb28ef12f0d4201e65c294150c5c49.jpg
https://ria.ru/20250705/osago-2027333092.html
https://ria.ru/20251030/osago-2051873080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838616705_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_af630b789fc162cff3a570703c0d632c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, евгений уфимцев, автоваз
Авто, Россия, Евгений Уфимцев, АвтоВАЗ
Российские страховщики назвали самые заменяемые автозапчасти

Глава РСА назвал бамперы, капоты и фары самыми часто заменяемыми автозапчастями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Ремонт автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Самыми часто заменяемыми запчастями для автомобилей всех марок в России являются бамперы, капоты и фары, рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
"Мы ясно видим, какие запчасти являются наиболее "частотными": это бампера, оптика передняя и задняя, капоты, частота замен которых составляет от 15-17 тысяч позиций по продукции "АвтоВАЗа" до 5-7 тысяч позиций по наиболее популярным иномаркам", - сказал Уфимцев на пресс-конференции, посвященной итогам года в автостраховании.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта
5 июля, 05:07
По данным РСА, с начала 2025 года рост страховых выплат по запасным частям в России составил в среднем 4,5%.
"По наиболее популярным маркам рост составил: ВАЗ +5,5%, Toyota +4,9%, KIA +6,6%, Volkswagen +13,9%, Hyundai +9,7%, Renault +10,5%", - сказал Уфимцев.
Только по двум маркам - Ford и Mazda - страховщики зафиксировали снижение страховых выплат по автозапчастям на 0,4% и 1,8% соответственно, но эти марки, по его словам, "погоды не делают".
"Надо отметить, что объединение страховщиков интересуют не цены "сами по себе", а оценка того, сколько выплачено в составе страхового возмещения в этой части, поэтому мы используем не только цены, но и статистику по частоте использования запчастей", - сказал Уфимцев.
Наличие таких данных, по его словам, позволяет страховщикам оценивать динамику страховых выплат и давать прогнозы достаточно точно.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Стоимость ОСАГО в России достигла дна, считают страховщики
30 октября, 16:01
 
АвтоРоссияЕвгений УфимцевАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала