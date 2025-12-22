https://ria.ru/20251222/avtozapchasti-2063891318.html
Российские страховщики назвали самые заменяемые автозапчасти
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Самыми часто заменяемыми запчастями для автомобилей всех марок в России являются бамперы, капоты и фары, рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
"Мы ясно видим, какие запчасти являются наиболее "частотными": это бампера, оптика передняя и задняя, капоты, частота замен которых составляет от 15-17 тысяч позиций по продукции "АвтоВАЗа
" до 5-7 тысяч позиций по наиболее популярным иномаркам", - сказал Уфимцев
на пресс-конференции, посвященной итогам года в автостраховании.
По данным РСА, с начала 2025 года рост страховых выплат по запасным частям в России
составил в среднем 4,5%.
"По наиболее популярным маркам рост составил: ВАЗ +5,5%, Toyota +4,9%, KIA +6,6%, Volkswagen +13,9%, Hyundai +9,7%, Renault +10,5%", - сказал Уфимцев.
Только по двум маркам - Ford и Mazda - страховщики зафиксировали снижение страховых выплат по автозапчастям на 0,4% и 1,8% соответственно, но эти марки, по его словам, "погоды не делают".
"Надо отметить, что объединение страховщиков интересуют не цены "сами по себе", а оценка того, сколько выплачено в составе страхового возмещения в этой части, поэтому мы используем не только цены, но и статистику по частоте использования запчастей", - сказал Уфимцев.
Наличие таких данных, по его словам, позволяет страховщикам оценивать динамику страховых выплат и давать прогнозы достаточно точно.