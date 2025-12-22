Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ates-2063860279.html
Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР
Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР - РИА Новости, 22.12.2025
Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР
Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:14:00+03:00
2025-12-22T15:14:00+03:00
россия
атр
большая двадцатка
пир-центр
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051434241_0:428:2813:2010_1920x0_80_0_0_dcf6326b6a7aadac0579964f841ebc50.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063684152.html
россия
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051434241_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_6f5e49c108d43d68aca25a684e835d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, атр, большая двадцатка, пир-центр, экономика
Россия, АТР, Большая двадцатка, ПИР-центр, Экономика
Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР

Посол Бердыев: Более 90% расчетов между РФ и АТР идут в рублях или нацвалютах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу
Пресс-центр саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-центр саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Россия наращивает свое экономическое присутствие в АТР, более 70% нашей торговли уже осуществляется в указанном направлении, а рубль, национальные валюты дружественных партнеров больше чем на 90% закрывают соответствующие расчеты", - сказал Бердыев в интервью цифровому бюллетеню ПИР-Центра "Ядерный контроль".
Дипломат отдельно подчеркнул устойчивые позиции России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), где страна воспринимается как конструктивный участник.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС
21 декабря, 19:23
 
РоссияАТРБольшая двадцаткаПИР-центрЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала