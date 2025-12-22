Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.