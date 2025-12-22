https://ria.ru/20251222/ates-2063860279.html
Посол рассказал о доле расчетов в рублях или нацвалютах между Россией и АТР
Более 90% расчетов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводятся с использованием рубля или национальных валют российских партнеров, РИА Новости, 22.12.2025
