https://ria.ru/20251222/ataka-2063739296.html
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала и два судна
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала и два судна - РИА Новости, 22.12.2025
На Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала и два судна
На Кубани при ударе дронов пострадали два причала и два судна, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:46:00+03:00
2025-12-22T03:46:00+03:00
2025-12-22T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
темрюкский район
вооруженные силы украины
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, темрюкский район, вооруженные силы украины, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Темрюкский район, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край